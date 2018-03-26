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26.03.2018  17:15

Бразильський нападник Спартака завдячує Луческу за все, чому він його навчив

Луїс Адріано

Форвард московського Спартака Луїс Адріано переконаний, що все, що він уміє у футболі - заслуга Мірчі Луческу.

Про це повідомляє copadomundo.uol.com.br.

"Якщо говорити про адаптацію, мене добре зустріли російські партнери. Культура тут дуже схожа на українську. Мова, їжа, холод - усе те ж саме. Я адаптувався дуже швидко і проводжу відмінний час у Спартаку. Я повинен подякувати персоналу клубу за те, що так тепло прийняли мене", - сказав бразилець.

"У Шахтарі була дуже хороша база. Луческу любить бразильців і знає, як з ними працювати. Той, хто покинув Шахтар, зараз перебуває у відмінних командах, тому що отримав у Донецьку відмінну фундаментальну підготовку", - акцентує нападник.

"Усьому, що я вмію в футболі, мене навчив Луческу", - цитує Андріано Трибуна.

Як повідомлялося раніше, Адріано не говорив, що хоче виступати за збірну України.





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