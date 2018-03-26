Ротань розповів, які емоції переживав після провалу кваліфікації на ЧС-2018
|Руслан Ротань
Півзахисник збірної України Руслан Ротань не збирався йти зі збірної України після невиходу команди на чемпіонат світу-2018.
Про це повідомляє спортарена.
"Піти зі збірної після провалу кваліфікації? Я вважаю, що це у людини проявляється слабкість, якщо виникають такі думки. Завжди потрібно залишатися сильним. У мене якщо щось не виходить, то я намагаюся це виправити. І це завжди вдається", - сказав гравець.
"Тому в мене навіть подібних думок не було. На мій погляд, такі думки - це останнє, що може бути в професійній кар'єрі футболіста", - вважає динамівець.
"Зараз я впевнений, що наша збірна на правильному шляху. У команди є свій чіткий ігровий малюнок, футболісти отримують задоволення від ігор за збірну, тому результат до нас обов'язково прийде", - запевнив Ротань.
Нагадаємо, що Ротань перейшов до Динамо з чеської Славії не заради грошей.
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