Ротань розповів, які емоції переживав після провалу кваліфікації на ЧС-2018

Руслан Ротань

Півзахисник збірної України Руслан Ротань не збирався йти зі збірної України після невиходу команди на чемпіонат світу-2018.

Про це повідомляє спортарена.

"Піти зі збірної після провалу кваліфікації? Я вважаю, що це у людини проявляється слабкість, якщо виникають такі думки. Завжди потрібно залишатися сильним. У мене якщо щось не виходить, то я намагаюся це виправити. І це завжди вдається", - сказав гравець.

"Тому в мене навіть подібних думок не було. На мій погляд, такі думки - це останнє, що може бути в професійній кар'єрі футболіста", - вважає динамівець.

"Зараз я впевнений, що наша збірна на правильному шляху. У команди є свій чіткий ігровий малюнок, футболісти отримують задоволення від ігор за збірну, тому результат до нас обов'язково прийде", - запевнив Ротань.

Нагадаємо, що Ротань перейшов до Динамо з чеської Славії не заради грошей.