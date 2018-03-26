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264 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 17:57
Суми не залишили шансів Геліосу, Десна здолала Авангард у 24 турі Першої ліги
26 березня в Першій лізі України заплановано два матчі.
У першому протистоянні Суми на виїзді переконливо здолали Геліос.
Нагадаємо, що Черкаський Дніпро змінив емблему.
Чемпіонат України
Перша ліга
24 тур
26 березня
Геліос - Суми 0:4 (0:1, 0:3)
Голи: 0:1 - 28 Богачов, пенальті, 0:2 - 56 Яворський, 0:3 - 60 Дурай, 0:4 - 82 Яворський
Десна - Авангард 3:1 (1:0, 2:1)
Голи: 1:0 - 15 Фаворов, 2:0 - 48 Філіппов, 3:0 - 62 Філіппов, 3:1 - 90 Іващенко
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій