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26.03.2018  17:57

Суми не залишили шансів Геліосу, Десна здолала Авангард у 24 турі Першої ліги

 

26 березня в Першій лізі України заплановано два матчі.

У першому протистоянні Суми на виїзді переконливо здолали Геліос.

Нагадаємо, що Черкаський Дніпро змінив емблему.

Чемпіонат України

Перша ліга

24 тур

26 березня

Геліос - Суми 0:4 (0:1, 0:3)

Голи: 0:1 - 28 Богачов, пенальті, 0:2 - 56 Яворський, 0:3 - 60 Дурай, 0:4 - 82 Яворський

Десна - Авангард 3:1 (1:0, 2:1)

Голи: 1:0 - 15 Фаворов, 2:0 - 48 Філіппов, 3:0 - 62 Філіппов, 3:1 - 90 Іващенко

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