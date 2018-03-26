Нападник Зорі про матч із Шахтарем: Ми любимо псувати нерви грандам

Давид Фопала / ФК Зоря

Луганська Зоря любить псувати нерви топ-клубам українського чемпіонату.

Про це сказав нападник команди Давид Фопала.

"Непросто буде. Шахтар - лідер чемпіонату, але ми ж любимо попсувати нерви грандам. Головне, правильно налаштовуватися і взяти потрібні нам очки", - цитує Фопалу офіційний сайт клубу.

Матч Зоря - Шахтар відбудеться 1 квітня о 19:30.

Нагадаємо, що Фопала перейшов до Зорі цієї зими з Манчестер Сіті.