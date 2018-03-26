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42 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 21:56
Нападник Зорі про матч із Шахтарем: Ми любимо псувати нерви грандам
|Давид Фопала / ФК Зоря
Луганська Зоря любить псувати нерви топ-клубам українського чемпіонату.
Про це сказав нападник команди Давид Фопала.
"Непросто буде. Шахтар - лідер чемпіонату, але ми ж любимо попсувати нерви грандам. Головне, правильно налаштовуватися і взяти потрібні нам очки", - цитує Фопалу офіційний сайт клубу.
Матч Зоря - Шахтар відбудеться 1 квітня о 19:30.
Нагадаємо, що Фопала перейшов до Зорі цієї зими з Манчестер Сіті.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій