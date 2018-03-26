Шевченко: Комфортної ситуації в збірній не повинно бути ні в кого

Андрій Шевченко / ФФУ

У футболістів, тренерів та персоналу збірної України має бути постійне відчуття відповідальності.

Про це в програмі Великий футбол заявив головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко.

"У наших команд різні завдання: японці готуються до ЧС, а ми закладаємо фундамент, дивимося нових гравців. На жаль, Яремчук і Бурда травмувалися. Подивимося, кому довіримо місце в основному складі", - сказав керманич.

"Нам важливо згадати ту структуру і зв'язки, які були в тому ж матчі зі словаками (2:1). У матчі з Саудівською Аравією не було того контролю м'яча, як зі Словаччиною. Це мене насторожує", - поділився фахівець.

"Чи отримую я задоволення від роботи в збірній? Комфортної ситуації в збірній не повинно бути ні в кого, повинна бути відповідальність", - підкреслив Шевченко.

Матч Україна - Японія відбудеться 27 березня о 15:20.

Нагадаємо, що Шевченко розповів, чому не відпустив Матвієнка в молодіжку.