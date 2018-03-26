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130 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 18:20
Агуеро розповів, коли залишить Манчестер Сіті і де гратиме після цього
|Серхіо Агуеро
Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро відпрацює до кінця свій контракт із містянами.
Про це повідомляє Fox Sports.
"Моя чинна угода підписана до 2020 року. Після завершення дії контракту я повернуся до рідного дому – в Індепендьєнте", - сказав аргентинець.
Серхіо Агуеро грає за Манчестер Сіті з літа 2011 року. Сезон 2017/18 є для аргентинця сьомим у футболці містян. За цей період він провів 204 матчі в АПЛ, у яких забив 143 м'ячі. 29-річний форвард є вихованцем Індепендьєнте з Авельянеди. За аргентинських червоних дияволів Агуеро дебютував ще в сезоні 2002/03, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що Агуеро побився з фанатом Вігана після гри Кубку Англії. ФОТО. ВІДЕО.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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