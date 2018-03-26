Агуеро розповів, коли залишить Манчестер Сіті і де гратиме після цього

Серхіо Агуеро

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро відпрацює до кінця свій контракт із містянами.

Про це повідомляє Fox Sports.

"Моя чинна угода підписана до 2020 року. Після завершення дії контракту я повернуся до рідного дому – в Індепендьєнте", - сказав аргентинець.

Серхіо Агуеро грає за Манчестер Сіті з літа 2011 року. Сезон 2017/18 є для аргентинця сьомим у футболці містян. За цей період він провів 204 матчі в АПЛ, у яких забив 143 м'ячі. 29-річний форвард є вихованцем Індепендьєнте з Авельянеди. За аргентинських червоних дияволів Агуеро дебютував ще в сезоні 2002/03, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що Агуеро побився з фанатом Вігана після гри Кубку Англії. ФОТО. ВІДЕО.