Лідер збірної Японії: У збірної України є менталітет переможця

Кейсуке Хонда

Збірна України - серйозний суперник для збірної Японії у товариському матчі.

Про це сказав півзахисник японців Кейсуке Хонда.

"У збірної України є менталітет переможця. Її тренує Андрій Шевченко - природжений тріумфатор. Немає ніяких сумнівів, що суперник буде грати виключно на перемогу. Утім, вважаю, у збірної Японії також немає іншої мети!" - сказав гравець.

"Чесно кажучи, дуже люблю виходити на поле з цими думками. Упевнений, що Україна сильніша за команду Малі, з якою ми зіграли 23 березня (1:1). На нас очікує дуже важке протистояння", - цитує Хонду офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, що Японія втратила захисника перед грою проти України.