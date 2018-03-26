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69 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 22:40
Лідер збірної Японії: У збірної України є менталітет переможця
|Кейсуке Хонда
Збірна України - серйозний суперник для збірної Японії у товариському матчі.
Про це сказав півзахисник японців Кейсуке Хонда.
"У збірної України є менталітет переможця. Її тренує Андрій Шевченко - природжений тріумфатор. Немає ніяких сумнівів, що суперник буде грати виключно на перемогу. Утім, вважаю, у збірної Японії також немає іншої мети!" - сказав гравець.
"Чесно кажучи, дуже люблю виходити на поле з цими думками. Упевнений, що Україна сильніша за команду Малі, з якою ми зіграли 23 березня (1:1). На нас очікує дуже важке протистояння", - цитує Хонду офіційний сайт ФФУ.
Нагадаємо, що Японія втратила захисника перед грою проти України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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