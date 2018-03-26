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173 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 18:56
Чигринський може перейти в турецький клуб
|Дмитро Чигринський
Турецький Сівасспор запропонував захиснику АЕКа Дмитру Чигринському трирічний контракт.
Про це повідомляє To10.gr.
Сівасспор переглядав гравця в матчах АЕКа в 1/16 Ліги Європи з Динамо. Півзахисник турецького клубу Сергій Рибалка дав хороші характеристики Чигринському.
Контракт українця з грецьким клубом закінчується влітку цього року, АЕК хоче його продовжити найближчим часом, пише Трибуна.
Нагадаємо, що Чигринський дав пораду футболістам Динамо після матчу у Лізі Європи.
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