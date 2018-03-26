Чигринський може перейти в турецький клуб

Дмитро Чигринський

Турецький Сівасспор запропонував захиснику АЕКа Дмитру Чигринському трирічний контракт.

Про це повідомляє To10.gr.

Сівасспор переглядав гравця в матчах АЕКа в 1/16 Ліги Європи з Динамо. Півзахисник турецького клубу Сергій Рибалка дав хороші характеристики Чигринському.

Контракт українця з грецьким клубом закінчується влітку цього року, АЕК хоче його продовжити найближчим часом, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Чигринський дав пораду футболістам Динамо після матчу у Лізі Європи.