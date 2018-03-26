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64 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 19:17
Малиновський: Сподіваюся, стадіон у Льєжі стане для мене фартовим
|Руслан Малиновський / ФФУ
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський хоче вдало зіграти проти Японії на стадіоні в бельгійському Льєжі.
Про це повідомляє ФФУ.
"Так, зовсім недалеко від Генка розташований стадіон у Льєжі. Два матчі ми зіграли на цій арені в чемпіонаті Бельгії і обидва, на жаль, програли. Сподіваюсь, що завтра отримаємо позитивний результат, і надалі стадіон буде для мене більш фартовим", - сказав гравець.
"Ні, ніхто з Генка не телефонував. Тільки тренер надіслав смс-повідомлення з побажанням успіху та якнайшвидшого повернення до клубу в гарному настрої", - розповів Малиновський.
Матч Україна - Японія відбудеться 27 березня о 15:20.
Нагадаємо, що Шевченко розповів про головну проблему збірної.
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