Малиновський: Сподіваюся, стадіон у Льєжі стане для мене фартовим

Руслан Малиновський / ФФУ

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський хоче вдало зіграти проти Японії на стадіоні в бельгійському Льєжі.

Про це повідомляє ФФУ.

"Так, зовсім недалеко від Генка розташований стадіон у Льєжі. Два матчі ми зіграли на цій арені в чемпіонаті Бельгії і обидва, на жаль, програли. Сподіваюсь, що завтра отримаємо позитивний результат, і надалі стадіон буде для мене більш фартовим", - сказав гравець.

"Ні, ніхто з Генка не телефонував. Тільки тренер надіслав смс-повідомлення з побажанням успіху та якнайшвидшого повернення до клубу в гарному настрої", - розповів Малиновський.

Матч Україна - Японія відбудеться 27 березня о 15:20.

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