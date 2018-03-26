Новачок Шахтаря: Усі хлопці дуже чуйні й залюбки відповідають на будь-які запитання
|Оларенваджу Кайоде / ФК Шахтар
Новачок донецького Шахтаря Оларенваджу Кайоде поступово адаптується в команді.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
"Отримую задоволення від процесу. Зараз для мене головне – старанно працювати, виявляти найкращі якості й чекати свого шансу. Я продовжую вчитися на кожній сесії, багато чого пізнаю і цілковито сфокусований на роботі в Шахтарі. Паулу Фонсека має певну філософію побудови гри. Моє завдання – опанувати її та бути корисним гірникам", - сказав нігерієць.
"Усі хлопці дуже чуйні й залюбки відповідають на будь-які запитання. Із цим труднощів немає. Добре спілкуюсь як з українцями, так і з бразильцями", - розповів гравець.
"Містер хоче, аби я чимшвидше зрозумів принципи побудови гри Шахтаря. Я працюю зі стовідсотковою віддачею на кожному тренуванні, намагаюсь усвідомити тактичні нюанси. Повторюся, зараз моя мета – зарекомендувати себе і чекати дебюту", - підкреслив Кайоде.
Нагадаємо, що Кайоде перейшов до Шахтаря з Ман Сіті на правах оренди і 10 березня провів перше тренування.
Фонсека про Кайоде: Йому доведеться деякий час почекати, бо Факундо проводить відмінний сезон.
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