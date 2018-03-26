Новачок Шахтаря: Усі хлопці дуже чуйні й залюбки відповідають на будь-які запитання

Оларенваджу Кайоде / ФК Шахтар

Новачок донецького Шахтаря Оларенваджу Кайоде поступово адаптується в команді.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

"Отримую задоволення від процесу. Зараз для мене головне – старанно працювати, виявляти найкращі якості й чекати свого шансу. Я продовжую вчитися на кожній сесії, багато чого пізнаю і цілковито сфокусований на роботі в Шахтарі. Паулу Фонсека має певну філософію побудови гри. Моє завдання – опанувати її та бути корисним гірникам", - сказав нігерієць.

"Усі хлопці дуже чуйні й залюбки відповідають на будь-які запитання. Із цим труднощів немає. Добре спілкуюсь як з українцями, так і з бразильцями", - розповів гравець.

"Містер хоче, аби я чимшвидше зрозумів принципи побудови гри Шахтаря. Я працюю зі стовідсотковою віддачею на кожному тренуванні, намагаюсь усвідомити тактичні нюанси. Повторюся, зараз моя мета – зарекомендувати себе і чекати дебюту", - підкреслив Кайоде.

Нагадаємо, що Кайоде перейшов до Шахтаря з Ман Сіті на правах оренди і 10 березня провів перше тренування.

Фонсека про Кайоде: Йому доведеться деякий час почекати, бо Факундо проводить відмінний сезон.