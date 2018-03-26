Шахов: ФФУ дозволила генсеку Запісоцькому привезти дружину в розташування збірної України

Юрій Запісоцький та Андрій Павелко

Генеральний секретар ФФУ Андрій Запісоцький повечеряв у ресторані в Марбельї, де перебувала збірна України, зі своєю дружиною.

Це у фейсбуці помітив журналіст Андрій Шахов.

"Напевно, в такій ситуації можна тільки смачного побажати генсеку ФФУ і його дружині в ресторані Марбельї на березі Середземного моря. Тижнева сімейна поїздка, напевно, за гроші громадської організації, якою є ФФУ, вже вдалася на славу, так що навіть ганебні 1:1 з аравійцями не зіпсували настрою", - написав журналіст.

"Класна громадська у нас організація: наймає проти Динамо адвокатів зі Швейцарії, дозволяє співробітникам возити дружин на збори. Зате, чув, що не завжди знаходилися гроші, щоб відправити з юнацькою збірною оператора. Правда, тепер стає зрозуміло, чому збірна не в Харкові або не в Полтаві грала?" - додав Шахов і прикріпив скриншот.

Утім, варто зазначити, що на момент публікації цієї новини, відповідної інформації на фейсбук-сторінці Запісоцького немає.

Скриншот

Нагадаємо, що генсек ФФУ Запісоцький пояснив, чому CAS обрав рішення на користь Маріуполя.