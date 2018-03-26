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39 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 21:14
Циганков став найкращим гравцем Динамо в березні
|Віктор Циганков
Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков став найкращим футболістом команди в березні за версією вболівальників.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
20-річний хавбек набрав 74% голосів. На другому місці розташувався Денис Бойко (8%), а третю сходинку посів Артем Бєсєдін (6%).
Нагадаємо, що Циганков готовий зіграти з Японією.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій