Циганков став найкращим гравцем Динамо в березні

Віктор Циганков

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков став найкращим футболістом команди в березні за версією вболівальників.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

20-річний хавбек набрав 74% голосів. На другому місці розташувався Денис Бойко (8%), а третю сходинку посів Артем Бєсєдін (6%).

Нагадаємо, що Циганков готовий зіграти з Японією.