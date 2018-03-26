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26.03.2018  20:18

Гравець молодіжки: Наш козир - контратаки

Павло Лук'янчук / Команда №1

Козир молодіжної збірної України (U-21) - це контратаки.

Так вважає півзахисник команди Павло Лук'янчук.

"Сидячи більшу частину часу на лавці, футболісту складно відразу показувати свій максимум. Просто в деяких клубах, як, наприклад, у Динамо або Шахтарі, стоять високі завдання, тому, щоб претендувати на основу, молодому футболісту потрібно не поступатися досвідченому конкуренту за місце в складі. А таке у нас рідко виходить", - розповів гравець.

"Вірю, що Англія буде не домінувати, а грати першим номером. У господарів футболісти виступають в АПЛ, другій англійській лізі. У них більше досвіду, чемпіонат набагато сильніший. А наш козир - це контратаки", - цитує Лук'янчука Команда №1.

Гра відбудеться 27 березня в Шеффілді в межах відбіркового циклу на Євро-2019.

Нагадаємо, що молодіжна збірна України перемогла одноліток зі Словенії.





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