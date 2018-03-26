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26.03.2018  20:32

Шевченко: У грі з Японією однозначно будуть зміни в складі

Андрій Шевченко / ФФУ

Збірна України вийде на матч проти Японії в іншому складі, порівняно з грою проти Саудівської Аравії.

Про це на передматчевій прес-конференції сказав наставник синьо-жовтих Андрій Шевченко.

"Завтра однозначно будуть зміни в порівнянні з тим складом, що грав проти Саудівської Аравії. Дамо можливість показати себе тим гравцям, хто не зіграв повноцінно", - повідомив тренер.

"Я думаю, що ця зустріч для двох команд має різні завдання. Для нас - певна підготовка, у Японії - підготовка до чемпіонату світу. Наше завдання - переглянути кандидатів, нашу гру. Навіть якщо це спаринг, результат буде мати величезне значення", - підкреслив Шевченко.

Матч відбудеться 27 березня о 15:20.

Нагадаємо, що Шевченко розповів про головну проблему збірної.





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