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91 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 22:58
Погба потішив підписників свого Instagram якісними фінтами на тренуванні збірної Франції. ВІДЕО
|Поль Погба
Півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Франції Поль Погба продемонстрував уміння працювати з м'ячем.
Відповідне відео француз виклав на своїй сторінці в інстаграмі.
"Ми насолоджуємося між двома вправами на тренуванні", - підписав ролик Погба.
Нагадаємо, що Погба продемонстрував, як запалює з братом у свій вихідний.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій