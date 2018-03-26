Погба потішив підписників свого Instagram якісними фінтами на тренуванні збірної Франції. ВІДЕО

Поль Погба

Півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Франції Поль Погба продемонстрував уміння працювати з м'ячем.

Відповідне відео француз виклав на своїй сторінці в інстаграмі.

"Ми насолоджуємося між двома вправами на тренуванні", - підписав ролик Погба.

Нагадаємо, що Погба продемонстрував, як запалює з братом у свій вихідний.