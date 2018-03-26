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182 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 23:13
Ярмоленко повернувся до тренувань із Боруссією Д. ВІДЕО
|Андрій Ярмоленко
Вінгер Боруссії Д Андрій Ярмоленко майже відновився після травми.
Українець почав працювати з м'ячем і виконувати активну бігову роботу.
Нагадаємо, що в кінці січня Ярмоленко травмував сухожилля.
Andrey #Yarmolenko ist zurück auf dem Platz. Hier gibt's einige Bewegtbilder des heutigen #BVB-Trainings. (Video: @RN_Florian) pic.twitter.com/IFSCHUyBnF— Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) 26 марта 2018 г.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій