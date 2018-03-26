СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
305 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 23:27
Нідерланди розтрощили Португалію в товариському матчі
26 березня збірна Португалії провела спаринг із Голандією.
Підопічні Рональда Кумана не залишили шансів Кріштіану Роналду і компанії.
Товариський матч
Женева, Швейцарія
26 березня
Португалія - Нідерланди 0:3 (0:3, 0:0)
Голи: 0:1 - 11 Депай, 0:2 - 32 Бабел, 0:3 - 45 Ван Дейк
Нагадаємо, що Роналду та Ко пропустили 3 голи в першому таймі від нідерландців. ВІДЕО.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
26.03.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій