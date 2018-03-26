Панков: Чигринський отримав хорошу пропозицію з першої десятки чемпіонату Франції

Дмитро Чигринський

Захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський зацікавив клуб із верхньої десятки Ліги 1.

Про це повідомив агент футболіста Олександр Панков.

"У Діми справді є пропозиції. У першу чергу, нам надійшла конкретна пропозиція про продовження контракту від АЕКа. Також є дві конкретні пропозиції від клубів турецької суперліги. Плюс ми отримали дуже хорошу пропозицію від команди з першої десятки чемпіонату Франції. Я не можу назвати клуби, оскільки ведуться переговори", - зауважив спеціаліст.

"У найближчі дні я лечу на переговори в Афіни. Ми дали слово керівництву АЕКа, що пріоритетними для нас буде пропозиція саме грецького клубу. Ця команда дала Дімі можливість повернутися у великий футбол. Фінансовий аспект теж важливий. Дімі не 22-23 роки. Можливо, це буде один з його останніх контрактів у футболі", - сказав Панков футболхабу.

Раніше повідомлялося, що Чигринський може перейти в турецький клуб.