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27.03.2018  10:45

Англія (U-21) - Україна (U-21): букмекери дали прогноз на матч кваліфікації молодіжного Євро-2019

 У Києві українці поступилися Англії

27 березня молодіжна збірна України проведе важливий матч кваліфікації Євро-2019 проти Англії.

У поєдинку в англійському Шеффілді букмекери вважають фаворитом господарів. 

Так, на їхній успіх можна поставити із коефіцієнтом 1,25. На перемогу команди Олександра Головка приймаються ставки із показником 10,0, тоді як нічийний результат котирується як 5,0. 

Матч розпочнеться о 20:00. 

Нагадаємо, що після 5 матчів в активі команди Олександра Головка 8 очок. Синьо-жовті йдуть третіми, відстаючи від Нідерландів лише за різницею забитих та пропущених. Лідирує у групі 4 збірна Англії, в активі якої 13 пунктів.  

Як відомо, у першому матчі із англійцями Україна поступилася у Києві.





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