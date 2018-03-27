У збірній України розповіли про подарунок на ювілейний матч Ротаня

Руслан Ротань (ліворуч) завжди у центрі уваги у збірній України/ФФУ

У збірній Україні готові відзначити хавбека-ветерана команди Руслана Ротаня, якщо він вийде на поле у товариському матчі із Японією.

Про це розповів голкіпер синьо-жовтих Андрій П'ятов.

"Щось обов'язково вигадаємо. Але я впевнений, що найкращим подарунком для нього стане наша перемога. Мені буде дуже приємно, якщо такий заслужений і позитивна людина, справжній професіонал переступить цей рубіж", - цитує воротаря zbirna.com.

Нагадаємо, що матч із японцями може стати 100-м для Ротаня у футболці збірної.

Гра Японія - Україна відбудеться 27 березня о 15:20 у бельгійському Льєжі.

Раніше Ротань зізнався про переживання після невдачі збірної у кваліфікації ЧС-2018.