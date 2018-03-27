Екс-тренер Дніпра відмовився очолити клуб Ла Ліги

Хуан Рамон Лопес Муніс

Іспанський спеціаліст Хуан Рамон Лопес Муніс відмовився очолити Малагу.

За інформацією AS причиною рішення 49-річного тренера став президент анчоусів катарець Абдулла Аль-Тані, який дуже часто вмішується у життєдіяльність команди і зокрема намагається контролювати тренерські рішення.

Так, Аль-Тані у 2017 року заблокував декілька трансферів, не дозволивши перехід форварда Порту Адріана Лопеса.

Нагадаємо, Лопес Муніс працював у тренерському штабі Хуанде Рамоса у Дніпрі.

Цікаво, що спеціаліст тренував Малагу у 2009-10 роках. Останнім місцем роботи Лопеса Муніса був Леванте.

Як повідомлялося, Малага у матчі 29-го туру зіграла внічию із Сельтою. При цьому команда займає останнє місце у першості Ла Ліги.