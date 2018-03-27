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27.03.2018  14:34

У стартовому складі України на матч із Японією вийде лише один гравець Динамо

 

Визначився стартовий склад збірної України на товариський матч із Японією.

Так, у запасі залишився півзахисник Руслан Ротань, який може провести 27 березня свій 100-й матч за збірну. У нападі з'явиться на полі динамівець Артем Бєсєдін.

Також відзначимо і появу у воротах Андрія П'ятова, який пропустив гру із Саудівською Аравією. 

Матч розпочнеться о 15:20. 

Склад збірної України: П’ятов, Соболь, Ракицький, Ордець, Бутко, Степаненко, Маліновський, Коноплянка, Зінченко, Марлос, Бєсєдін.

Таким чином, у стартовому складі збірної знайшлося місце лише одному представнику київського Динамо. 

Як відомо, 23 березня збірна України зіграла унічию із Саудівською Аравією. Єдиний гол українців записав на свій рахунок екс-динамівець Артем Кравець.

Також стало відомо, що у грі із Японією зможе взяти участь вінгер Динамо Циганков.





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