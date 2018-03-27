У стартовому складі України на матч із Японією вийде лише один гравець Динамо
Визначився стартовий склад збірної України на товариський матч із Японією.
Так, у запасі залишився півзахисник Руслан Ротань, який може провести 27 березня свій 100-й матч за збірну. У нападі з'явиться на полі динамівець Артем Бєсєдін.
Також відзначимо і появу у воротах Андрія П'ятова, який пропустив гру із Саудівською Аравією.
Матч розпочнеться о 15:20.
Склад збірної України: П’ятов, Соболь, Ракицький, Ордець, Бутко, Степаненко, Маліновський, Коноплянка, Зінченко, Марлос, Бєсєдін.
Наш склад на матч проти Японії!#МиЗбірна #JPNUKR #ЯпоніяУкраїна pic.twitter.com/ddZ4qqeXCT— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 27 березня 2018 р.
Таким чином, у стартовому складі збірної знайшлося місце лише одному представнику київського Динамо.
Як відомо, 23 березня збірна України зіграла унічию із Саудівською Аравією. Єдиний гол українців записав на свій рахунок екс-динамівець Артем Кравець.
Також стало відомо, що у грі із Японією зможе взяти участь вінгер Динамо Циганков.
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