У стартовому складі України на матч із Японією вийде лише один гравець Динамо

Визначився стартовий склад збірної України на товариський матч із Японією.

Так, у запасі залишився півзахисник Руслан Ротань, який може провести 27 березня свій 100-й матч за збірну. У нападі з'явиться на полі динамівець Артем Бєсєдін.

Також відзначимо і появу у воротах Андрія П'ятова, який пропустив гру із Саудівською Аравією.

Матч розпочнеться о 15:20.

Склад збірної України: П’ятов, Соболь, Ракицький, Ордець, Бутко, Степаненко, Маліновський, Коноплянка, Зінченко, Марлос, Бєсєдін.

Таким чином, у стартовому складі збірної знайшлося місце лише одному представнику київського Динамо.

Як відомо, 23 березня збірна України зіграла унічию із Саудівською Аравією. Єдиний гол українців записав на свій рахунок екс-динамівець Артем Кравець.

Також стало відомо, що у грі із Японією зможе взяти участь вінгер Динамо Циганков.