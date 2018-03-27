Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
248 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
27.03.2018  14:57

Українська молодіжка зазнала втрат перед важливою грою із Англією

 Андрій Борячук

Захисник Ігор Кірюханцев та форвард Андрій Борячук можуть пропустити матч молодіжної збірної України із Англією.

Футболісти ризикують опинитися поза складом у важливому поєдинку кваліфікації Євро-2019 у Шеффілді 27 березня через стан здоров'я.

Так, як повідомляє телеканал Футбол, у Кірюханцева є проблеми із м'язом стегна, а Борячук напередодні тренувався окремо від основної групи команди Олександра Головка. 

Зазначимо, що гра відбудеться о 20:00. 

Раніше букмекери оцінили шанси збірної України в Англії.

Як відомо, у першому матчі із англійцями Україна поступилася у Києві.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
17:15
Футбол. Збірна України перемогла в товариському матчі Японію
16:57
Бокс. Пак'яо налаштований битися з Ломаченком
16:38
Біатлон. Стало відомо, скільки коштував Джимі бойкот етапу Кубка світу в Тюмені
16:20
Гімнастика. Український гімнаст отримав російське громадянство
15:56
Футбол. В УЄФА внесли важливі зміни у правила на матчі єврокубків
15:13
Футбол. У Вересі відбулися важливі зміни у керівництві: названо ім'я нового президента клубу
14:57
Футбол. Українська молодіжка зазнала втрат перед важливою грою із Англією
14:34
Футбол. У стартовому складі України на матч із Японією вийде лише один гравець Динамо
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!