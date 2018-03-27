Українська молодіжка зазнала втрат перед важливою грою із Англією

Андрій Борячук

Захисник Ігор Кірюханцев та форвард Андрій Борячук можуть пропустити матч молодіжної збірної України із Англією.

Футболісти ризикують опинитися поза складом у важливому поєдинку кваліфікації Євро-2019 у Шеффілді 27 березня через стан здоров'я.

Так, як повідомляє телеканал Футбол, у Кірюханцева є проблеми із м'язом стегна, а Борячук напередодні тренувався окремо від основної групи команди Олександра Головка.

Зазначимо, що гра відбудеться о 20:00.

Раніше букмекери оцінили шанси збірної України в Англії.

Як відомо, у першому матчі із англійцями Україна поступилася у Києві.