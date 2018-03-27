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248 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 14:57
Українська молодіжка зазнала втрат перед важливою грою із Англією
|Андрій Борячук
Захисник Ігор Кірюханцев та форвард Андрій Борячук можуть пропустити матч молодіжної збірної України із Англією.
Футболісти ризикують опинитися поза складом у важливому поєдинку кваліфікації Євро-2019 у Шеффілді 27 березня через стан здоров'я.
Так, як повідомляє телеканал Футбол, у Кірюханцева є проблеми із м'язом стегна, а Борячук напередодні тренувався окремо від основної групи команди Олександра Головка.
Зазначимо, що гра відбудеться о 20:00.
Раніше букмекери оцінили шанси збірної України в Англії.
Як відомо, у першому матчі із англійцями Україна поступилася у Києві.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій