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27.03.2018  15:13

У Вересі відбулися важливі зміни у керівництві: названо ім'я нового президента клубу

 Олексій Хахльов

Президент рівненського Вереса Олексій Хахльов залишив свою посаду.

Новим очільником клубу став Богдан Копитко. 

Про причини такого рішення написав на своїй сторінці у Facebook Хахльов. 

За його словами, він залишив посаду через можливий конфлікт інтересів. 

"Заявляю про можливий конфлікт інтересів стосовно суміщення роботи в керівництві футбольного клубу та органах, які організовують проведення змагань (Федерації футболу України та Федерації футболу Рівненської області). Зважаючи на вищевказане інформую, що я не є більше президентом ТОВ "Футбольний клуб "Верес" Рівне". Разом - ми сила!", - написав він. 

Зазначимо, що Копитко є головою Львівського хладокомбінату, який спонсорує Верес. Також важливо, що у 2017 році Копитко став поченсим президентом клубу. 

Нагадаємо, раніше стало відомо про зміни у тренерському штабі Вереса.

Як повідомлялося раніше, Верес переїде до Львова, а в Рівному створять нову команду.





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