У Вересі відбулися важливі зміни у керівництві: названо ім'я нового президента клубу
|Олексій Хахльов
Президент рівненського Вереса Олексій Хахльов залишив свою посаду.
Новим очільником клубу став Богдан Копитко.
Про причини такого рішення написав на своїй сторінці у Facebook Хахльов.
За його словами, він залишив посаду через можливий конфлікт інтересів.
"Заявляю про можливий конфлікт інтересів стосовно суміщення роботи в керівництві футбольного клубу та органах, які організовують проведення змагань (Федерації футболу України та Федерації футболу Рівненської області). Зважаючи на вищевказане інформую, що я не є більше президентом ТОВ "Футбольний клуб "Верес" Рівне". Разом - ми сила!", - написав він.
Зазначимо, що Копитко є головою Львівського хладокомбінату, який спонсорує Верес. Також важливо, що у 2017 році Копитко став поченсим президентом клубу.
Нагадаємо, раніше стало відомо про зміни у тренерському штабі Вереса.
Як повідомлялося раніше, Верес переїде до Львова, а в Рівному створять нову команду.
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