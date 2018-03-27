Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1069 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
27.03.2018  17:15

Збірна України перемогла в товариському матчі Японію

 

27 березня у бельгійському Льєжі збірна України провела спаринг із Японією.

Поєдинок завершився перемогою команди Андрія Шевченка з рахунком 2:1. 

Товариський матч

Льєж, Бельгія

27 березня

Японія - Україна - 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 21 Ракицький, 1:1 - 41 Макіно, 1:2 - 69 Караваєв

Японія: Кавасіма, Сакаі, Макіно, Нагатомо, Веда, Хасебе (Місао, 80), Сібасакі (Накадзіма, 80), Хонда (Кубо, 65), Ямагуті, Харагуті (Усамі, 88), Сугімото (Кобаясі, 56)

Україна: П'ятов, Ордець, Соболь (Матвієнко, 62), Бутко (Караваєв, 62), Ракицький, Коноплянка (Циганков, 79), Степаненко, Марлос (Петряк, 90), Малиновський (Буяльський, 61), Зінченко (Ротань, 80), Бесєдін

Попередження: Степаненко (45), Соболь (53), Харагуті (58), Уеда (68)

Раніше повідомлялося, що у стартовому складі України знайшлося місце лише одному представнику Динамо.

Як відомо, 23 березня збірна України зіграла унічию 1:1 із Саудівською Аравією





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
17:15
Футбол. Збірна України перемогла в товариському матчі Японію
16:57
Бокс. Пак'яо налаштований битися з Ломаченком
16:38
Біатлон. Стало відомо, скільки коштував Джимі бойкот етапу Кубка світу в Тюмені
16:20
Гімнастика. Український гімнаст отримав російське громадянство
15:56
Футбол. В УЄФА внесли важливі зміни у правила на матчі єврокубків
15:13
Футбол. У Вересі відбулися важливі зміни у керівництві: названо ім'я нового президента клубу
14:57
Футбол. Українська молодіжка зазнала втрат перед важливою грою із Англією
14:34
Футбол. У стартовому складі України на матч із Японією вийде лише один гравець Динамо
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!