Збірна України перемогла в товариському матчі Японію

27 березня у бельгійському Льєжі збірна України провела спаринг із Японією.

Поєдинок завершився перемогою команди Андрія Шевченка з рахунком 2:1.

Товариський матч

Льєж, Бельгія

27 березня

Японія - Україна - 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 21 Ракицький, 1:1 - 41 Макіно, 1:2 - 69 Караваєв

Японія: Кавасіма, Сакаі, Макіно, Нагатомо, Веда, Хасебе (Місао, 80), Сібасакі (Накадзіма, 80), Хонда (Кубо, 65), Ямагуті, Харагуті (Усамі, 88), Сугімото (Кобаясі, 56)

Україна: П'ятов, Ордець, Соболь (Матвієнко, 62), Бутко (Караваєв, 62), Ракицький, Коноплянка (Циганков, 79), Степаненко, Марлос (Петряк, 90), Малиновський (Буяльський, 61), Зінченко (Ротань, 80), Бесєдін

Попередження: Степаненко (45), Соболь (53), Харагуті (58), Уеда (68)

Раніше повідомлялося, що у стартовому складі України знайшлося місце лише одному представнику Динамо.

Як відомо, 23 березня збірна України зіграла унічию 1:1 із Саудівською Аравією.