Збірна України перемогла в товариському матчі Японію
27 березня у бельгійському Льєжі збірна України провела спаринг із Японією.
Поєдинок завершився перемогою команди Андрія Шевченка з рахунком 2:1.
Товариський матч
Льєж, Бельгія
27 березня
Японія - Україна - 1:2 (1:1, 0:1)
Голи: 0:1 - 21 Ракицький, 1:1 - 41 Макіно, 1:2 - 69 Караваєв
Японія: Кавасіма, Сакаі, Макіно, Нагатомо, Веда, Хасебе (Місао, 80), Сібасакі (Накадзіма, 80), Хонда (Кубо, 65), Ямагуті, Харагуті (Усамі, 88), Сугімото (Кобаясі, 56)
Україна: П'ятов, Ордець, Соболь (Матвієнко, 62), Бутко (Караваєв, 62), Ракицький, Коноплянка (Циганков, 79), Степаненко, Марлос (Петряк, 90), Малиновський (Буяльський, 61), Зінченко (Ротань, 80), Бесєдін
Попередження: Степаненко (45), Соболь (53), Харагуті (58), Уеда (68)
💛💙Перемога!!!!— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 27 березня 2018 р.
Японія-Україна -1:2🇺🇦#МиЗбірна #ЯпоніяУкраїна #JPNUKR pic.twitter.com/DkfjzgFDVo
Раніше повідомлялося, що у стартовому складі України знайшлося місце лише одному представнику Динамо.
Як відомо, 23 березня збірна України зіграла унічию 1:1 із Саудівською Аравією.
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