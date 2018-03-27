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27.03.2018  15:56

В УЄФА внесли важливі зміни у правила на матчі єврокубків

 

В УЄФА внесли важливі зміни у регламент Ліги чемпіонів та Ліги Європи, які набудуть чинності з нового сезону.

Так, буде дозволено четверту заміну у додатковий час. Повідомляється, що спочатку це правило протестують у матчі за Суперкубок УЄФА, який відбудеться в серпні. 

Клуби також отримають можливість реєструвати трьох нових гравців після групового етапу без жодних обмежень. УЄФА вирішила змінити існуюче правило, яке забороняло вносити в заявку на турнір футболіста, що грав за іншу команду в єврокубках в поточному сезоні, пише СпортАрена.

Інші нововведення, що стосуються Ліги чемпіонів, Ліги Європи і матчу за Суперкубок УЄФА.

- у заявку на фінал Ліги чемпіонів, Ліги Європи і матчу за Суперкубок УЄФА клуби зможуть внести до 23 футболістів, тоді як на більш ранніх стадіях можна заявляти не більше 18. Цей крок зробити з метою полегшити тренерам варіативність замін; 

- велика частина матчів групового етапу ЛЧ, а також всі поєдинки плей-офф будуть стартувати о 22:00 за київським часом. При цьому по два матчі у вівторок і середу під час групового етапу розпочинатимуться о 19:55;

- матчі групового етапу Ліги Європи, будуть проводитися о 19:55 і 22:00. З 1/16 фіналу все зустрічі будуть стартувати о 22:00;

- матч за Суперкубок УЄФА буде починатися о 22:00. Це стосується і Суперкубка-2018, який відбудеться 15 серпня в Талліні.

Раніше повідомлялося, що у правила футболу буде введено перегляд спірних епізодів на відеоповторах.





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