Збірна України (U-17) зіграла внічию з чехами у відборі на Євро-2018
Збірна України (U-17) в третьому матчі відбірного етапу на Євро-2018 зіграла внічию з однолітками з Чехії.
Нічиєї з чехами підопічним Олега Кузнецова вистачило, аби посісти друге місце у групі, яке дає право на отримання фінальної ліцензії.
Євро-2018 (U-17)
Елітний раунд
Група 1
Чехія (U-17) — Україна (U-17) — 0:0
Чехія (U-17): Бенада, Залешак, Гасала, Кубань (Фірбахер, 41), Габріел (к), Голзер, Галас (Кодидек, 58), Пеннер, Жамбурек, Врба (Кробот, 69), Жилак.
Україна (U-17): Трубін (к), В.Мудрик, Ауссі, Данилюк, Литвиненко (Шулянський, 41), Гуров, М.Мудрик, Якуба, Волошин, Сікан (Надольський, 63), Желізко.
Вилучений: Волошин (32, друга жовта картка)
Турнірне становище: Іспанія, Україна - 5 (3), Сербія - 4 (3), Чехія - 1 (3)
Як відомо, раніше збірна України епічно втратила перемогу над Іспанією.
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