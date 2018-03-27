Шевченко: Могли забити більше

Андрій Шевченко

Збірна України в матчі проти Японії контролювала гру.

Про це заявив тренер команди Андрій Шевченко.

"Я не збираюся коментувати після матчу, ким я задоволений, а ким - ні. Я задоволений змістом, контролем гри. Крім пропущеного гола, де ми не розібралися в ситуації, і останніх 5-7 хвилин, коли ми втратили контроль гри і дали Японії можливість повернутися і відчути гру", - сказав він.

"Хоча ми контролювали гру і могли забити більше, але таку кінцівку матчу проводити не можна", - цитує тренера tribuna.com.

Як відомо, в грі з японцями Руслан Ротань встановив важливий рекорд у збірній України.