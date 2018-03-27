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318 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 18:43
Шевченко: Могли забити більше
|Андрій Шевченко
Збірна України в матчі проти Японії контролювала гру.
Про це заявив тренер команди Андрій Шевченко.
"Я не збираюся коментувати після матчу, ким я задоволений, а ким - ні. Я задоволений змістом, контролем гри. Крім пропущеного гола, де ми не розібралися в ситуації, і останніх 5-7 хвилин, коли ми втратили контроль гри і дали Японії можливість повернутися і відчути гру", - сказав він.
"Хоча ми контролювали гру і могли забити більше, але таку кінцівку матчу проводити не можна", - цитує тренера tribuna.com.
Як відомо, в грі з японцями Руслан Ротань встановив важливий рекорд у збірній України.
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