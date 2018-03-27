Красніков припинить співпрацю зі збірними України?

Євген Красніков

Євген Красніков покине пост спортивного директора збірних України.

Про повідомляє Обозреватель.

Також він є заступником голови комітету національних збірних Федерації футболу України.

Красніков працював зі збірними з липня 2016 року.

Сам Красніков заявив, що поки залишається на своєму пості.

"Поки я працюю. Якщо щось надумаю, тоді повідомлю про це. Поки ніяких змін немає, я працівник федерації", - сказав він.

"У мене можуть бути різні думки. Я хотів би працювати в Челсі або в Манчестер Юнайтед. Думок багато, але зараз ситуація така. Поки що це пуста розмова, ні про що", - сказав Красніков в коментарі Футбол 24.