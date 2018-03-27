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234 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 19:25
Красніков припинить співпрацю зі збірними України?
|Євген Красніков
Євген Красніков покине пост спортивного директора збірних України.
Про повідомляє Обозреватель.
Також він є заступником голови комітету національних збірних Федерації футболу України.
Красніков працював зі збірними з липня 2016 року.
Сам Красніков заявив, що поки залишається на своєму пості.
"Поки я працюю. Якщо щось надумаю, тоді повідомлю про це. Поки ніяких змін немає, я працівник федерації", - сказав він.
"У мене можуть бути різні думки. Я хотів би працювати в Челсі або в Манчестер Юнайтед. Думок багато, але зараз ситуація така. Поки що це пуста розмова, ні про що", - сказав Красніков в коментарі Футбол 24.
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