Збірна України (U-17) отримала технічну поразку від УЄФА за матч проти Сербії

Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА зарахував технічну поразку збірній Україні U-17 (3:0) по матчу чемпіонату Європи проти Сербії, який відбувся 24 березня в Чехії.

За нашу команду на поле вийшли Микола Ярош і Роман Бодня, які в попередніх двох матчах кваліфікації проти Ірландії та Іспанії отримали жовті картки.

У регламенті турніру в пункті 45.02 зазначено, що гравця дискваліфікують на один матч після другої отриманої жовтої картки в кваліфікаційному раунді.

Також дисциплінарний комітет УЄФА постановив, що гравцям Федерації футболу України Боднію Роману та Ярошу Миколі все-таки доведеться пропустити один з матчів під егідою УЄФА та оштрафувати Федерацію футболу України на суму 2 тисячі євро.

З урахуванням цього результату, Україна посідає третє місце в групі з двома очками і не проходить відбір на чемпіонат Європи, на відміну від збірної Сербії, яка набрала 7 очок і вийшла на Євро, пише football24.ua.

Раніше була інформація, що збірна України (U-17) зіграла внічию з чехами у відборі на Євро-2018.