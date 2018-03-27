Збірна України (U-17) отримала технічну поразку від УЄФА за матч проти Сербії
Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА зарахував технічну поразку збірній Україні U-17 (3:0) по матчу чемпіонату Європи проти Сербії, який відбувся 24 березня в Чехії.
За нашу команду на поле вийшли Микола Ярош і Роман Бодня, які в попередніх двох матчах кваліфікації проти Ірландії та Іспанії отримали жовті картки.
У регламенті турніру в пункті 45.02 зазначено, що гравця дискваліфікують на один матч після другої отриманої жовтої картки в кваліфікаційному раунді.
Також дисциплінарний комітет УЄФА постановив, що гравцям Федерації футболу України Боднію Роману та Ярошу Миколі все-таки доведеться пропустити один з матчів під егідою УЄФА та оштрафувати Федерацію футболу України на суму 2 тисячі євро.
З урахуванням цього результату, Україна посідає третє місце в групі з двома очками і не проходить відбір на чемпіонат Європи, на відміну від збірної Сербії, яка набрала 7 очок і вийшла на Євро, пише football24.ua.
Раніше була інформація, що збірна України (U-17) зіграла внічию з чехами у відборі на Євро-2018.
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