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392 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 19:59
Відомий італійський тренер влітку очолить Арсенал?
|Фабіо Капелло
Колишній тренер збірної Англії Фабіо Капелло розглядається в якості потенційної заміни Арсену Венгеру в Арсеналі у наступному сезоні.
На даний момент дон Фабіо все ще значиться головним тренером китайського Цзянсу Сунін, проте в ЗМІ вже просочилася інформація про те, що найближчим часом фахівець буде звільнений зі своєї посади через конфлікт з керівництвом клубу.
При цьому, як повідомляють Ladbrokes і The Sun, сам італієць з радістю прийме лондонський клуб.
Також наголошується, що серед інших кандидатів на місце наступника Венгера - Карло Анчелотті, Томас Тухель і Тьєррі Анрі, пише ua-football.com.
Нагадаємо, італійський фахівець очолив Цзянсу Сунін в минулому році, фінішувавши на 12-му місці в своєму дебютному сезоні в Китаї.
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