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27.03.2018  19:59

Відомий італійський тренер влітку очолить Арсенал?

Фабіо Капелло

Колишній тренер збірної Англії Фабіо Капелло розглядається в якості потенційної заміни Арсену Венгеру в Арсеналі у наступному сезоні.

На даний момент дон Фабіо все ще значиться головним тренером китайського Цзянсу Сунін, проте в ЗМІ вже просочилася інформація про те, що найближчим часом фахівець буде звільнений зі своєї посади через конфлікт з керівництвом клубу.

При цьому, як повідомляють Ladbrokes і The Sun, сам італієць з радістю прийме лондонський клуб.

Також наголошується, що серед інших кандидатів на місце наступника Венгера - Карло Анчелотті, Томас Тухель і Тьєррі Анрі, пише ua-football.com.

Нагадаємо, італійський фахівець очолив Цзянсу Сунін в минулому році, фінішувавши на 12-му місці в своєму дебютному сезоні в Китаї.





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