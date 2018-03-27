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27.03.2018  20:21

Степаненко розповів про "ахіллесову п'яту" збірної України

Тарас Степаненко

Стандарти - слабка сторона збірної України.

Про це після гри з Японією заявив півзахисник Тарас Степаненко.

"У нас було не так вже й багато часу, щоб налагодити зв'язки, але ж ми хочемо грати в хороший футбол. Намагалися контролювати м'яч, грати через пас, створювати моменти. Прикро, що знову пропустили після стандарту - це наша "ахіллесова п'яту", - сказав він.

"Головне, що ми виграли, а так, думаю, відсотків на 70-80 виконали завдання. Під кінець трохи підсіли і кінцівку трохи змазали. Ми дивилися їхні матчі, знали, як вони грають, так що здивувати японцям нас не вдалося", - цитує Степаненка Football.ua.

Як відомо, в грі з японцями Руслан Ротань встановив важливий рекорд у збірній України. 





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