Малиновський розповів, що завадило Україні забити більше голів Японії

Руслан Малиновський

Збірна України добре зіграла в контрольному матчі проти Японії.

Про це заявив півзахисник команди Руслан Малиновський.

"Добре грали, контролювали м'яч. Тим більше, добилися позитивного результату, а це головне. Краще зіграли, ніж попередній матч - ще один позитивний момент", - зазначив гравець.

"А так, провели хороші збори, що важливо для нас. Є позитивний результат. Якби газон був кращий, може, створили більше б моментів", - цитує Малиновського Football.ua.

Нагадаємо, раніше Тарас Степаненко розповів про "ахіллесову п'яту" збірної України.