Збірна України (U-19) на останніх хвилинах вирвала путівку на Євро-2018

Тренер збірної Олександр Петраков / ФФУ

Збірна України (U-19) перемогла однолітків з Румунії в третьому турі еліт-раунду відбору на Євро-2018.

Наша команда вирвала перемогу на останніх хвилинах і, вигравши групу, виходить до фінальної частини ЧЄ-2018.

Додамо, що фінальна стадія Євро-2018 пройде 16-29 липня. Жеребкування відбудеться 30-го травня.

Чемпіонат Європи-2018

Юніорські збірні (U-19)

Кваліфікація

Еліт-раунд

Група 4

3-й тур

27 березня

Україна U-19 – Румунія U-19 – 2:1

Голи: Сафронов (84), Миколенко (90+2) – Моруцан (77)

Украина U-19: Кучерук, Снурніцин, Бондар, Миколенко – Корнієнко, Хахльов, Дришлюк, Сафронов – Булеца (Ременюк, 74), Кащук – Супряга (90+5)

Турнірне становище: Україна - 7 очка (3), Румунія - 6 (3), Сербія - 3 (3), Швеція - 1 (3)