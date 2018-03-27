Збірна України (U-19) на останніх хвилинах вирвала путівку на Євро-2018
|Тренер збірної Олександр Петраков / ФФУ
Збірна України (U-19) перемогла однолітків з Румунії в третьому турі еліт-раунду відбору на Євро-2018.
Наша команда вирвала перемогу на останніх хвилинах і, вигравши групу, виходить до фінальної частини ЧЄ-2018.
#U19EURO - we have our finalists👏👏👏@England (holders)🏴@Palloliitto (hosts)🇫🇮@equipedefrance🇫🇷@azzurri🇮🇹@nff_info🇳🇴@selecaoportugal🇵🇹@MilliTakimlar🇹🇷@FFUKRAINE🇺🇦— UEFA.com (@UEFAcom) 27 березня 2018 р.
Draw: 30 May, Vaasa
Finals: 16-29 July, Finland
Details: https://t.co/apzwsbFag5 pic.twitter.com/tF4taSFtMv
Додамо, що фінальна стадія Євро-2018 пройде 16-29 липня. Жеребкування відбудеться 30-го травня.
Чемпіонат Європи-2018
Юніорські збірні (U-19)
Кваліфікація
Еліт-раунд
Група 4
3-й тур
27 березня
Україна U-19 – Румунія U-19 – 2:1
Голи: Сафронов (84), Миколенко (90+2) – Моруцан (77)
Украина U-19: Кучерук, Снурніцин, Бондар, Миколенко – Корнієнко, Хахльов, Дришлюк, Сафронов – Булеца (Ременюк, 74), Кащук – Супряга (90+5)
Турнірне становище: Україна - 7 очка (3), Румунія - 6 (3), Сербія - 3 (3), Швеція - 1 (3)
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