Росія програла Франції, Німеччина - Бразилії. Інші товариські матчі збірних
|Збірна Франції
27-го березня відбудеться ряд товариських матчів національних збірних.
Як відомо, Україна в контрольній грі обіграла Японію з рахунком 2:1.
В іншому поєдинку збірна Франції розібралася з Росією.
Товариські матчі
27 березня
Росія – Франція 1:3 (0:1, 1:2)
Голи: 0:1 – 40 Мбаппе, 0:2 – 49 Погба, 1:2 – 68 Смолов, 1:3 – 83 Мбаппе
Іран – Алжир 2:1 (2:0, 0:1)
Голи: 1:0 – 11 Азмун, 2:0 – 19 Таремі, 2:1 – 56 Шафаі
Швейцарія – Панама 6:0 (4:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 22 Джемаілі, 2:0 – 31, пенальті Джака, 3:0 – 33 Емболо, 4:0 – 39 Цубер, 5:0 – 49 Дрмич, 6:0 – 68 Фрай
Сенегал – Боснія і Герцеговина 0:0 (0:0, 0:0)
Єгипет – Греція 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – 29 Карелис
Туніс – Коста-Ріка 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 36 Хазрі
Данія – Чилі 0:0 (0:0, 0:0)
Румунія – Швеція 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 57 Ротарю
Бельгія - Саудівська Аравія 4:0 (2:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 13 Лукаку, 2:0 – 39 Лукаку, 3:0 – 77 Батшуаї, 4:0 – 78 де Брюйне
Польща - Південна Корея 3:2 (2:0, 1:2)
Голи: 1:0 – 32 Левандовськи, 2:0 – 45 Гросіцкі, 2:1 – 85 Лі Чхан Мін, 2:2 – 87 Хван Хі Чхан, 3:2 – 90 Зеліньськи
Німеччина - Бразилія 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – 37 Габріел Жезус
Нігерія - Сербія 0: 2 (0:0, 0:2)
Голи: 0:1 – 68 Мітрович, 0:2 – 81 Мітрович
Колумбія – Австралія 0:0 (0:0, 0:0)
Англія – Італія 1:1 (1:0, 0:1)
Голи: 1:0 – 26 Варді, 1:1 – 87, пенальті Інсіньє.
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