Україна (U-21) поступилася Англії в матчі кваліфікації на Євро-2019

ФФУ

Збірна України (U-21) поступилася Англії в матчі кваліфікації на Євро-2019.

Таким чином, Україна опустилася на третю сходинку в групі – в паралельному матчі Нідерланди виграли в Андорри й відірвалися на три очки.

Наступний поєдинок у відборі команда Головка проведе вдома проти Латвії 7-го вересня.

Відбір до Євро-2019

6-й тур

Англія U-21 – Україна U-21 – 2:1

Голи: Кальверт-Льюїн, 41, Соланке, 88 – Шапаренко, 83

Турнірне становище: Англія - 16 (6), Нідерланди - 11 (6), Україна, Шотландія - 8 (6), Латвія - 3 (6), Андорра - 2 (6)

Як відомо, раніше наша команда перемогла одноліток зі Словенії.