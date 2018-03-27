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193 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 22:16
Україна (U-21) поступилася Англії в матчі кваліфікації на Євро-2019
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Збірна України (U-21) поступилася Англії в матчі кваліфікації на Євро-2019.
Таким чином, Україна опустилася на третю сходинку в групі – в паралельному матчі Нідерланди виграли в Андорри й відірвалися на три очки.
Наступний поєдинок у відборі команда Головка проведе вдома проти Латвії 7-го вересня.
Відбір до Євро-2019
6-й тур
Англія U-21 – Україна U-21 – 2:1
Голи: Кальверт-Льюїн, 41, Соланке, 88 – Шапаренко, 83
Турнірне становище: Англія - 16 (6), Нідерланди - 11 (6), Україна, Шотландія - 8 (6), Латвія - 3 (6), Андорра - 2 (6)
Як відомо, раніше наша команда перемогла одноліток зі Словенії.
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