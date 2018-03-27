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171 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 22:34
Українець дебютував у складі збірної Польщі
|Тарас Романчук
Півзахисник Ягеллонії Тарас Романчук дебютував за збірну Польщі.
Він вийшов в стартовому складі в товариському матчі проти Південної Кореї.
26-річний хавбек - уродженець Ковеля.
У лютому 2018 року він прийняв громадянство Польщі.
Раніше Романчук розповів про те, як він хотів стати гравцем збірної Польщі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій