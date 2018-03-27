Українець дебютував у складі збірної Польщі

Тарас Романчук

Півзахисник Ягеллонії Тарас Романчук дебютував за збірну Польщі.

Він вийшов в стартовому складі в товариському матчі проти Південної Кореї.

26-річний хавбек - уродженець Ковеля.

У лютому 2018 року він прийняв громадянство Польщі.

Раніше Романчук розповів про те, як він хотів стати гравцем збірної Польщі.