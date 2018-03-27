Ракицький став найкращим гравцем збірної України в матчі з Японією

Ярослав Ракицький

Захисник збірної України Ярослав Ракицький у грі з Японією став найкориснішим гравцем у складі команди за версією InStat.

Рейтинг футболіста склав 290 балів. Ракицький набрав найбільше ТТД - 127, з 10% браку.

28-річний футболіст зробив 102 передачі (точність 89%), 12 довгих пасів (7 вдалих), 20 разів доставляв м'яч на третину поля суперника.

По 15 передач Ракицький віддав Ордецю і Зінченку, 11 - Марлосу. Також виграв 4 з 5 єдиноборств і зробив 16 відборів, перехоплень і підбирань.

Його єдиний удар в створ воріт завершився голом, пише "Команда №1".

Як відомо, в грі з японцями Руслан Ротань встановив важливий рекорд у збірній України.