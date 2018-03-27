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41 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 22:49
Ракицький став найкращим гравцем збірної України в матчі з Японією
|Ярослав Ракицький
Захисник збірної України Ярослав Ракицький у грі з Японією став найкориснішим гравцем у складі команди за версією InStat.
Рейтинг футболіста склав 290 балів. Ракицький набрав найбільше ТТД - 127, з 10% браку.
28-річний футболіст зробив 102 передачі (точність 89%), 12 довгих пасів (7 вдалих), 20 разів доставляв м'яч на третину поля суперника.
По 15 передач Ракицький віддав Ордецю і Зінченку, 11 - Марлосу. Також виграв 4 з 5 єдиноборств і зробив 16 відборів, перехоплень і підбирань.
Його єдиний удар в створ воріт завершився голом, пише "Команда №1".
Як відомо, в грі з японцями Руслан Ротань встановив важливий рекорд у збірній України.
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