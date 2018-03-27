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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
120 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 23:18
Маріуполь і Динамо розсудить Можаровський. Суддівські призначення на 25-й тур УПЛ
Стали відомі арбітри, які працюватимуть на матчах найближчого туру чемпіонату України.
31 березня (субота)
"Зірка" - "Олександрія": Денис Шурман (Київська область)
"Карпати" - "Чорноморець": Катерина Монзуль (Харків)
"Ворскла" - "Верес": Анатолій Абдула (Харків)
1 квітня (неділя)
"Сталь" - "Олімпік": Євген Арановський (Київ)
"Маріуполь" - "Динамо": Юрій Можаровський (Львів)
"Зоря" - "Шахтар": Віталій Романов (Дніпро)
Раніше повідомлялося, що фанатів Динамо пустять до Маріуполя тільки з документами.
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