Маріуполь і Динамо розсудить Можаровський. Суддівські призначення на 25-й тур УПЛ

Стали відомі арбітри, які працюватимуть на матчах найближчого туру чемпіонату України.

31 березня (субота)

"Зірка" - "Олександрія": Денис Шурман (Київська область)

"Карпати" - "Чорноморець": Катерина Монзуль (Харків)

"Ворскла" - "Верес": Анатолій Абдула (Харків)

1 квітня (неділя)

"Сталь" - "Олімпік": Євген Арановський (Київ)

"Маріуполь" - "Динамо": Юрій Можаровський (Львів)

"Зоря" - "Шахтар": Віталій Романов (Дніпро)

Раніше повідомлялося, що фанатів Динамо пустять до Маріуполя тільки з документами.