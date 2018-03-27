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355 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 23:41
Захисник Шахтаря посів друге місце в рейтингу найперспективніших футболістів Бразилії
|Додо / ФК Шахтар
Захисник Шахтаря Додо увійшов в рейтинг найперспективніших бразильських футболістів за версією France Football.
19-річний футболіст знаходиться на другому місці в цьому списку. Перше місце займає нападник бразильського Сан-Паулу Бренер, третій в цьому рейтингу Дуглас Луїз з іспанської Жирони.
Відзначимо, що після переходу в Шахтар взимку, Додо не провів за основну команду жодного матчу, пише football24.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій