Захисник Шахтаря посів друге місце в рейтингу найперспективніших футболістів Бразилії

Додо / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Додо увійшов в рейтинг найперспективніших бразильських футболістів за версією France Football.

19-річний футболіст знаходиться на другому місці в цьому списку. Перше місце займає нападник бразильського Сан-Паулу Бренер, третій в цьому рейтингу Дуглас Луїз з іспанської Жирони.

Відзначимо, що після переходу в Шахтар взимку, Додо не провів за основну команду жодного матчу, пише football24.ua.