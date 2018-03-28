Феєрична перемога: як збірна України (U-19) раділа виходу на Євро-2018. ФОТО. ВІДЕО

Футболісти юніорської збірної України (U-19) емоційно відреагували на перемогу над Румунією (2:1), яку здобули на останніх хвилинах зустрічі.

Спочатку підопічні Олександра Петракова пораділи на футбольному полі стадіону у румунському Плоєшті, де відбувся еліт-раунд кваліфікації, а згодом показали переможне фото із роздягальні.

Нагадаємо, що для виходу у фінальну частину Євро-2018 українцям необхідно було перемагати румунів. Але на 77-й хвилині господарі змагання відкрили рахунок.

Проте синьо-жовті не знітилися та пішли уперед. Спочатку другий гол на турнірі забив захисник Олександр Сафронов, а уже у доданий арбітром час Валерій Бондар вивів команду уперед - 2:1.

Фінальна частина юніорського Євро відбудеться у Фінляндії влітку.

Нагадаємо, у матчі 2-го туру українці здобули яскраву перемогу над Сербією 2:1. Саме Сафронов став автором переможного голу у доданий арбітром час.

Також у 1-му турі збірна України зіграла внічию із Швецією.