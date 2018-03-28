Розгром від Іспанії став для Аргентини одним із найгірших матчів в історії: відео голів товариського матчу

Збірна Аргентини/AFA

Товариський матч між Іспанією та Аргентиною (6:1), який відбувся 27 березня у Мадриді, став історичним для південноамериканської команди.

Аргентинці втретє в історії програли із таким рахунком та вп'яте із різницею у п'ять м'ячів.

З рахунком 6:1 в 1958 році Чехословаччина розгромила Аргентину, а у 2009-му - Болівія. Також Уругвай і Колумбія з різницею в 5 м'ячів обігрували альбіселесте.

Варто зазначити, що Аргентина грала без Ліонеля Мессі.

Зазначимо, що у складі збірної Іспанії хет-триком відзначився Іско.

Нагадаємо, що у попередньому товариському матчі Аргентина здолала Італію.

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу.