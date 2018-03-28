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600 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 10:24
Розгром від Іспанії став для Аргентини одним із найгірших матчів в історії: відео голів товариського матчу
|Збірна Аргентини/AFA
Товариський матч між Іспанією та Аргентиною (6:1), який відбувся 27 березня у Мадриді, став історичним для південноамериканської команди.
Аргентинці втретє в історії програли із таким рахунком та вп'яте із різницею у п'ять м'ячів.
З рахунком 6:1 в 1958 році Чехословаччина розгромила Аргентину, а у 2009-му - Болівія. Також Уругвай і Колумбія з різницею в 5 м'ячів обігрували альбіселесте.
Варто зазначити, що Аргентина грала без Ліонеля Мессі.
Зазначимо, що у складі збірної Іспанії хет-триком відзначився Іско.
Нагадаємо, що у попередньому товариському матчі Аргентина здолала Італію.
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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