Було важко: екс-українець розповів про свій дебют за збірну Польщі

Тарас Романчук (№ 30)

27 березня за збірну Польщі дебютував колишній українець Тарас Романчук.

Півзахисник Ягеллонії провів 61 хвилину у товариській грі проти Кореї (3:2).

"Звісно було важко. Особливо у психологічному плані - можна сказати, було трохи лячно. Проте партнери дуже допомогли мені. Дуже вдячний їм за це", - заявив 26-річний уродженець Ковеля, що на Волині в інтерв'ю Przeglad Sportowy.

Нагадаємо, у лютому 2018 року Романчук прийняв громадянство Польщі.

Раніше Романчук розповів про те, як він хотів стати гравцем збірної Польщі.