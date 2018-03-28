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297 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 10:44
Було важко: екс-українець розповів про свій дебют за збірну Польщі
|Тарас Романчук (№ 30)
27 березня за збірну Польщі дебютував колишній українець Тарас Романчук.
Півзахисник Ягеллонії провів 61 хвилину у товариській грі проти Кореї (3:2).
"Звісно було важко. Особливо у психологічному плані - можна сказати, було трохи лячно. Проте партнери дуже допомогли мені. Дуже вдячний їм за це", - заявив 26-річний уродженець Ковеля, що на Волині в інтерв'ю Przeglad Sportowy.
Нагадаємо, у лютому 2018 року Романчук прийняв громадянство Польщі.
Раніше Романчук розповів про те, як він хотів стати гравцем збірної Польщі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій