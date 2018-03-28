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28.03.2018  10:59

Як збірна України (U-19) вигризла у Румунії путівку на Євро-2018: відео голів

 Збірна України після перемоги над румунами/ФФУ

27 березня збірна України (U-19) здолала Румунію у вирішальному матчі еліт-раунду кваліфікації на Євро-2018 та здобула путівку на турнір.

Українці пропустили у другій половині другого тайму, проте змогли досягнути потрібного результату, адже для виходу у фінальну частину першості Європи їм необхідно було перемагати румунів. 

Переможний гол на 90+2 хвилині на свій рахунок записав захисник Шахтаря Валерій Бондар. 

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд напруженого матчу.

Нагадаємо, у матчі 2-го туру українці здобули яскраву перемогу над Сербією 2:1. Автором переможного голу у доданий арбітром час став Олександр Сафронов, який відзначився і у поєдинку із румунами. 

Також у 1-му турі збірна України зіграла внічию із Швецією.





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