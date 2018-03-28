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521 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 10:59
Як збірна України (U-19) вигризла у Румунії путівку на Євро-2018: відео голів
|Збірна України після перемоги над румунами/ФФУ
27 березня збірна України (U-19) здолала Румунію у вирішальному матчі еліт-раунду кваліфікації на Євро-2018 та здобула путівку на турнір.
Українці пропустили у другій половині другого тайму, проте змогли досягнути потрібного результату, адже для виходу у фінальну частину першості Європи їм необхідно було перемагати румунів.
Переможний гол на 90+2 хвилині на свій рахунок записав захисник Шахтаря Валерій Бондар.
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд напруженого матчу.
Нагадаємо, у матчі 2-го туру українці здобули яскраву перемогу над Сербією 2:1. Автором переможного голу у доданий арбітром час став Олександр Сафронов, який відзначився і у поєдинку із румунами.
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