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1173 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 11:42
Як Мессі відреагував на розгром збірної Аргентини від Іспанії. ФОТО
|Ліонель Мессі
Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі не посидів до фінального свистка під час товариського матчу із Іспанією (1:6).
Мессі, який пропускав гру у Мадриді 27 березня через травму, залишив трибуни стадіону Wanda Metropolitano за хвилин 10 до завершення ганебної гри.
Фото моменту, як Мессі пішов із трибун, опублікувало видання Marca.
Нагадаємо, що після першого тайму аргентинці програвали 1:2, а от після перерви посипалися. Так, до 74-ї хвилини іспанці вели вже 6:1.
Раніше повідомлялося, що ця поразка стала історичною для збірної Аргентини.
Нагадаємо, що у попередньому товариському матчі Аргентина здолала Італію.
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