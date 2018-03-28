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307 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 11:59
Лідер збірної України назвав ахіллесову п'яту команди
|Тарас Степаненко у матчі із Японією/ФФУ
Збірна України не дуже впевнено почувається після розіграшу стандартних положень.
Про це, коментуючи перемогу над Японією у товариському матчі 27 березня, розповів лідер синьо-жовтих Тарас Степаненко.
"Знову пропустили після розіграшу стандартного положення. Це, напевно, зараз наша ахіллесова п'ята. Будемо працювати, до офіційних матчів ще є час", - цитує півзахисника zbirna.com.
Нагадаємо, що українці вийшли вперед на 21-й хвилині, але наприкінці першого тайму японці зрівняли рахунок. Переможний м'яч після перерви забив Олександр Караваєв.
Як відомо, 23 березня збірна України зіграла унічию 1:1 із Саудівською Аравією. При цьому українці пропустили після розіграшу кутового.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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