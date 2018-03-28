Іспанія - Аргентина: стало відомо про історичне досягнення гравця Реала

Іско/Real Madrid

Півзахисник збірної Іспанії та Реала Іско відзначився першим у своїй кар'єрі хет-триком.

Історична подія для 25-річного футболіста відбулася під час товариського матчу Іспанія - Аргентина 27 березня у Мадриді (6:1).

Згідно із порталом WhoScored, до цього іспанському хавбеку не вдавалося забити три голи ні за Реал, ні за Малагу, ні за Валенсію.

Крім того, Іско є першим гравцем Реала з квітня 2003 року, якому вдалося забити три голи в одному матчі за збірну Іспанії. Іско вдалося перекрити досягення Фернандо Морієнтеса у зустрічі з Еквадором.

Раніше повідомлялося, що ця поразка стала історичною для збірної Аргентини.