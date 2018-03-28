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268 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 12:44
Іспанія - Аргентина: стало відомо про історичне досягнення гравця Реала
|Іско/Real Madrid
Півзахисник збірної Іспанії та Реала Іско відзначився першим у своїй кар'єрі хет-триком.
Історична подія для 25-річного футболіста відбулася під час товариського матчу Іспанія - Аргентина 27 березня у Мадриді (6:1).
Згідно із порталом WhoScored, до цього іспанському хавбеку не вдавалося забити три голи ні за Реал, ні за Малагу, ні за Валенсію.
Крім того, Іско є першим гравцем Реала з квітня 2003 року, якому вдалося забити три голи в одному матчі за збірну Іспанії. Іско вдалося перекрити досягення Фернандо Морієнтеса у зустрічі з Еквадором.
Раніше повідомлялося, що ця поразка стала історичною для збірної Аргентини.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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