Степаненко: Збірна України заслужено перемогла Японію

Перемога збірної України над Японією у товариському матчі 27 березня була цілком заслуженою.

Таку заяву зробив хавбек синьо-жовтих Тарас Степаненко.

"У матчі з Японією у нас трохи змазана була кінцівка зустрічі, але взагалі, думаю, збірна України більше володіли м'ячем, більше створила небезпек біля воріт азіатів і заслужено перемогла", - вважає гравець.

"Головне, що ми завоювали максимальний результат. Збірна дуже хотіла здобути першу перемогу в році. А що стосується установки то, думаю, ми її виконали відсотків на 80. Багато вийшло комбінацій, які ми награвали на тренуваннях", - цитує Степаненка zbirna.com.

Нагадаємо, раніше Степаненко назвав слабку сторону у грі збірної України.

А головний тренер збірної України Андрій Шевченко позитивно висловився про гру своєї команди.