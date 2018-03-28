Степаненко: Збірна України заслужено перемогла Японію
Перемога збірної України над Японією у товариському матчі 27 березня була цілком заслуженою.
Таку заяву зробив хавбек синьо-жовтих Тарас Степаненко.
"У матчі з Японією у нас трохи змазана була кінцівка зустрічі, але взагалі, думаю, збірна України більше володіли м'ячем, більше створила небезпек біля воріт азіатів і заслужено перемогла", - вважає гравець.
"Головне, що ми завоювали максимальний результат. Збірна дуже хотіла здобути першу перемогу в році. А що стосується установки то, думаю, ми її виконали відсотків на 80. Багато вийшло комбінацій, які ми награвали на тренуваннях", - цитує Степаненка zbirna.com.
Нагадаємо, раніше Степаненко назвав слабку сторону у грі збірної України.
А головний тренер збірної України Андрій Шевченко позитивно висловився про гру своєї команди.
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