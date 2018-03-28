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28.03.2018  13:47

Маркевич: Винні у ситуації із дискваліфікацією юнацької збірної України будуть покарані

 Юнацька збірна України втратила путівку на Євро-2018/ФФУ

Винні у ситуації, що призвела до зарахування технічної поразки збірної України (U-17), мають отримати покарання.

Про це заявив голова комітету збірних ФФУ Мирон Маркевич. 

"Футболісти збірної віддають усі сили на полі, здобувають такі необхідні очки й право на вихід до фінальної стадії Євро-2018, але втрачають його через халатність менеджменту команди. Банальна неуважність чи відверто недобросовісне ставлення до своїх обов’язків перекреслили величезні зусилля, яких було докладено для досягнення такого бажаного результату", - заявив Маркевич.

"Особливо прикро перед уболівальниками, які щиро вірили в успіх та підтримували нашу збірну. На жаль, ми вже не можемо нічого змінити, але винні мають бути покарані! На найближчому засіданні комітету національних збірних ми ретельно вивчимо всі обставини й деталі цієї сумної історії та ухвалимо відповідні адміністративні та кадрові рішення", - цитує спеціаліста прес-служба ФФУ.

Нагадаємо, що скандальна ситуація випливла після того, як на поле під час матчу Сербія - Україна у рамках еліт-раунду кваліфікації Євро-2018 вийшло двоє гравців, що мали пропускати гру через дискваліфікацію.

Україна переграла сербів 2:1, а потім зіграла внічию 0:0 із Чехією, що дозволило команді Олега Кузнецова вийти у фінальну частину Євро. Проте через зарахування УЄФА технічної поразки українцям вони втратили путівку.





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