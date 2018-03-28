Євро-2018 (U-19): проти кого може зіграти збірна України

Здолавши Румунію у шаленому матчі під час еліт-раунду кваліфікації Євро-2018 юніорська збірна України завоювала путівку на першість.

Турнір відбудеться у Фінляндії з 16 по 29 липня у містах Вааса та Сейняйокі.

Суперниками збірної України можуть стати господарі змагань, а також збірні Норвегії, Англії, Італії, Франції, Португалії та Туреччини.

Жеребкування групового турніру фінальної частини відбудеться 30 травня у Ваасі.

Вісім фіналістів сформують дві групи по чотири збірні, в яких в одне коло (тури - 16/17, 19/20, 22/23 липня) визначать квартет претендентів на медалі. Півфінальні матчі заплановані на 26-е число, фінал - на 29-е.

Крім того, 26 липня відбудеться поєдинок за п’яте місце між командами, які фінішують у своїх групах третіми. П’ять найсильніших збірних Євро-2018 отримають путівки на чемпіонат світу 2019 року серед команд U-20, що пройде в Польщі.

На Чемпіоні можна подивитися відео голів переможного матчу України проти Румунії.